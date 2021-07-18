ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في أوروبا إلى 183 قتيلا بينهم 156 في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، إن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة ارتفع إلى 156 في ألمانيا، وبذلك ارتفع الإجمالي في أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلاً.

وأبلغت الشرطة وفي ولاية راينلاند بالاتينات وحدها، وهي واحدة من أكثر المناطق تضرراً في غرب ألمانيا، عن 110 قتلى، مقارنة بـ 98 في السابق، بحسب رويترز.

كما لقي شخص حتفه في الفيضانات جنوبي ألمانيا التي ضربتها أمطار غزيرة أمس السبت.

وعانت ألمانيا الغربية من آثار جسيمة جراء هذا الفيضان الذي ضرب بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا أيضا، مما أدى إلى غرق الشوارع والمنازل في المياه الموحلة.

ووقع أسوأ فيضان في ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن الألمانيتين، حيث جرفت المياه المباني والسيارات.

وشاركت قوات من الجيش والشرطة في جهود الإنقاذ باستخدام الدبابات من أجل إخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة.