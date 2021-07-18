بسبب ضحكه "غير اللائق"... المرشح لخلافة ميركل يتعرض لانتقاد شديد

أثار ضحك زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم والمرشح لشغل منصب مستشار ألمانيا، أرمين لاشيت، أثناء قيام رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير عن عواقب الفيضانات التي اجتاحت البلاد أخيرا، انتقاد الكثير من السياسيين ومستخدمي شبكات وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم تداول مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله لاشيت يضحك مع زملائه بشكل "غير لائق"، تزامنا مع حديث الرئيس عما خلفته الفيضانات الأخيرة في البلاد.

ويشغل لاشيت منصب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو رئيس ولاية نوردراين فيستفالن الفيدرالية التي اجتاحتها الفيضانات.

وعلّق أمين عام الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني، لارس كلينجبيل، على ما بدر من تصرف لاشيت وقال: "لقد فقدت فعلا القدرة على الكلام، سلوك لاشيت "مشين ومثير للامتعاض".

وشدّد كلينجبيل على "أن قوة الشخصية تظهر في أوقات الأزمات، فمن يبتسم في مثل هذه المواقف الصعبة يعري نفسه".

من جانبه، قال عضو الحزب الاجتماعي الديمقراطي، كارل لوترباخ: "إن هذا التصرف يثير الإزعاج".

وبدوره، اعتبر مايكل ثورير، نائب رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الحر لألمانيا في البوندستاغ، أن "التهريج دون قناع" خلال تحدث الرئيس عن الضحايا يتعارض مع جدية الوضع، مضيفا: "يجب على أرمين لاشيت أن يعترف بالخطأ فورا وأن يعتذر".