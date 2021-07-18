عزل رئيس وزراء بريطانيا ووزير ماليتها بعد مخالطة مصاب بكورونا

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير ماليته ريشي جونسون، سيخضعان يوميا لاختبار كورونا المستجد، بعد أن خالطا مصابا بالفيروس.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، أن جونسون وسوناك تسلما إخطارا من وحدة الفحص والتتبع في هيئة الخدمات الصحية الوطنية يفيد بأنهما خالطا مصابا، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح البيان أن نشاط رئيس الوزراء ووزير ماليته سوف يقتصر على العمل من مكتب كل منهما وسيجري فحصهما يوميا.

ومن المقرر أن يشارك جونسون وسوناك في دراسة تجريبية تتيح لهما مواصلة العمل من المكتب والالتزام بإجراءات العزل في غير أوقات العمل.

وفي إطار متصل، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمس السبت، إن فحصه أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ويقتضي القانون أن يعزل من يخالط مصابا نفسه عشرة أيام.