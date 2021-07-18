وفاة أول رجل مصاب بفيروس "هربس ب" القردي في الصين

توفي طبيب بيطري في بكين بعد إصابته بفيروس "هربس ب" (الفيروس القردي B)، وهي أول حالة إصابة بشرية به، وفقًا لصحيفة "غلوبال تايمز".

يتضح أن أولى أعراض المرض ظهرت على شكل غثيان وقيء بعد شهر من تشريح قردين ميتين.

وقالت الصحيفة إن الطبيب البيطري طلب العلاج في عدة مستشفيات، ولكنه توفي في النهاية في 27 مايو/أيار. وأضافت أنه لم تكن هناك إصابات قاتلة أو حتى واضحة سريريًا بهذا الفيروس في الصين من قبل، وبالتالي فإن حالة الطبيب البيطري تمثل أول حالة إصابة بشرية به، تم تحديدها في الصين.

يمكن أن ينتقل الفيروس، الذي تم عزله في الأصل عام 1932، عن طريق الاتصال المباشر وعن طريق إفرازات الجسم. ويذكر أن معدل الوفيات به تصل إلى 70-80٪.

وعلى أثر وفاة الطبيب البيطري، كثّفت الصين مراقبة قرود المكاك المختبرية والموظفين العاملين مع القرود.