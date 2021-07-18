90 % من اليابانيين قلقون من ارتفاع إصابات كورونا في ألعاب الأولمبياد

تشعر الغالبية العظمى من اليابانيين بالقلق من احتمال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو، والتي من المقرر افتتاحها في أقل من أسبوع من الآن.

ووفقًا لمسح شامل للرأي العام أعدته وكالة "كيودو" اليابانية، فإن نحو 90% من اليابانيين قلقون من احتمال ارتفاع الإصابات بكورونا بسبب الألعاب الأولومبية التي ستقام في طوكيو.

وأعرب 67.9% من المشاركين في هذا المسح عن شكوكهم حول فعالية إدخال حالة الطوارئ الرابعة في طوكيو.

هذا وقد تم تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام بسبب فيروس "كورونا"، وتقرر إقامتها هذه السنة في الفترة من 23 يوليو/ تموز الجاري إلى 8 أغسطس/ آب المقبل وسط مشاركة نحو 19 ألف رياضي وتخفيض عدد المرافقين إلى 41 ألف شخص.

ومن أجل التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها طوكيو لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، تقرّر أن تقام الألعاب الأولمبية دون جماهير أجنبية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم عن إصابة 3 أفراد من الفريق (لاعبين ومسؤول) بفيروس "كورونا" المستجد وتم عزل كل الفريق.