زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل بنما

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، سواحل بنما، وفقا لبيانات من مراكز رصد الزلازل.

وقال معهد بنما: "أعلن معهد علوم الأرض التابع لجامعة بنما عن وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 15.56 بالتوقيت المحلي على عمق 10 كيلومترات".

— El Nacional (@ElNacionalWeb) July 18, 2021

وبحسب البيان، شعر سكان كوستاريكا والتي تبعد حوالي 168 كيلومترا من بنما، بهزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر المعهد الفلبيني للبراكين والزلازل، أن زلزالا بقوة 5.4 درجة ضرب إقليم دافاو أورينتال جنوبي البلاد.