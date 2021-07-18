البابا يشدد على أهمية الاستراحة من أعباء الحياة

ظهر البابا فرنسيس، اليوم الأحد، علانية للمرة الأولى منذ العودة إلى الفاتيكان في منتصف الأسبوع الماضي، بعد أن أمضى 11 يوما في المستشفى، وقال للمهنئين بسلامته إن من الضروري أن يأخذوا استراحة من أعباء الحياة الحديثة.

وقال البابا في عظته الأسبوعية من نافذة تطل على ساحة القديس بطرس: "دعونا نكبح السعي المحموم هنا وهناك الذي تمليه علينا جداول أعمالنا. فلنتعلم أن نأخذ استراحة ونغلق الهاتف المحمول".

يذكر أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 84 عاما، أجرى عملية جراحية لاستئصال النصف الأيسر من القولون، شارك فيها فريق طبي بمستشفى "جيميلي" في روما.

وأعلن الفاتيكان، يوم السبت، أن البابا فرنسيس أمضى مرحلة النقاهة إثر العملية الجراحية، وأنه بدأ يستأنف عمله تدريجيا.