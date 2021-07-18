السلطات الألمانية تخصص أكثر من 300 مليون يورو لمواجهة الفيضانات

أعلن وزير المالية والمرشح الديمقراطي الاجتماعي لمنصب المستشارية الألمانية، أولاف شولتز، أن بلاده ستخصص أكثر من 300 مليون يورو لمواجهة الفيضانات الشديدة في غربي البلاد.

وقال شولتز في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية: "بعد الفيضان الماضي، تم تخصيص مبلغ يتجاوز 300 مليون يورو. أما حاليا، فستكون هناك حاجة إلى هذا المبلغ بالضبط".

وأوضح شولتز أن الخطوة الثانية بعد تقديم المساعدة المادية العاجلة هي إنشاء برنامج إعادة الإعمار من أجل الإصلاح السريع للمنازل والطرق والجسور المدمرة.

وقالت الشرطة الألمانية، صباح الأحد، إن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة ارتفعت إلى 156 في ألمانيا، وبذلك ارتفع الإجمالي في أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلا.

ووقع أسوأ فيضان في ولايتي راينلاند بالاتينات ونورد راين فيستفالن الألمانيتين، حيث جرفت المياه المباني والسيارات.