ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي في الهند إلى 25 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى انهيار أرضي بسبب الأمطار الموسمية في المدينة الهندية مومباي إلى 25 شخصًا.

ووفقا لصحيفة "هندوستان تايمز"، نقلا عن السلطات الهندية، انهار جدار على عدد من منازل العشوائيات في منطقة مأهولة في المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، تسبب في مقتل 25 شخصا.

— Hindustan Times (@htTweets) July 18, 2021

وذكرت وسائل إعلام هندية، إنه تم إنقاذ 15 شخصا من منطقة "شيمبور"، مشيرة إلى أن المصابين منهم نُقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ويعد انهيار المباني الناجم عن الانهيارات الأرضية أمرا شائعا في الهند خلال موسم الرياح الموسمية، حيث تؤثر الأمطار الغزيرة على أسس الهياكل التي تم تشييدها بشكل سيئ.