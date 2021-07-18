إسرائيل تقول إنها تقف على مسافة واحدة من الجميع في أزمة سد النهضة

قالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة إن تل أبيب تقف على مسافة واحدة من الجميع في أزمة سد النهضة.

القاهرة - سبوتنيك. وأكدت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها تقف على مسافة واحدة من إثيوبيا ومصر والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، نافية ضلوعها في الأزمة بين الدول الثلاث.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر، في بيان على فيسبوك "تعرب سفارة دولة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام والتقدير للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا في بعض القنوات التلفزيونية والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".

وأضافت أنه "لنعود ونؤكد أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة"، مشيرة إلى أنه "بل تشدّد دولة إسرائيل على أنه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

وأعربت إسرائيل "عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث".