حرائق الغابات تغطي أراضي الولايات المتحدة

غطت حرائق الغابات أكثر من 470 ألف هكتار من الأراضي غربي الولايات المتحدة، حسبما أفاد المركز الوطني للإطفاء.

وبحسب المركز، تم تسجيل 80 حريقًا كبيرًا في 13 ولاية، مشيرًا إلى أن ولاية مونتانا هي الأكثر تضررا.

— National Interagency Fire Center (@NIFC_Fire) July 19, 2021

ويعتقد الخبراء أن موجة الحر هذه مرتبطة بشكل مباشر بالاحتباس الحراري، دون توقعات بتحسن الطقس في الأيام المقبلة.

يذكر أن المناخ في الغرب الأمريكي يتميز بالتربة القاحلة والنباتات الجافة، التي تؤدي بدورها إلى ظروف ملائمة لارتفاع درجات الحرارة.