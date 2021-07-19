نائب أوكراني يعلن عن بداية "عهد الجوع والفقر" في البلاد

أعلن النائب الأوكراني في كتلة "المنصة المعارضة ــ من أجل الحياة"، إيليا كيفا، اليوم الاثنين، رسميا بدء عهد الجوع والفقر في االبلاد.

وجاءت تصريحات النائب الأوكراني، تعليقا على تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) حول عدد الأوكرانيين الذين يعانون من سوء التغذية، قائلا إن"عهد الجوع والفقر" قد بدأ في البلاد.

وأضاف كيفا: "لقد انتهى عصر الحاجة والعوز، وبدأ عصر الجوع والفقر. فوفقًا لليونيسيف، يعاني 1.1 مليون شخص من الجوع في أوكرانيا، نحن أكثر البلدان التي تعاني من سوء التغذية في أوروبا".

وأكد البرلماني أن دولته تحتل المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية من حيث العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من نقص المواد الغذائية.

ووفقا لتقرير نشرته اليونيسف أخيرا، يعاني نحو 9.8 مليون مواطن أوكراني من نقص في الغذاء.