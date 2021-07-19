إيران تحصد جائزة كبرى للإخراج في مهرجان كان السينمائي 2021

وجّه المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي" بطاقة تهنئة لـ المخرج الإيراني "أصغر فرهادي" لفوزه بالجائزة الكبرى لمهرجان "كان" السينمائي في نسخته الـ 74، عن فيلمه "البطل"، لافتا إلى المكانة المرموقة للسينما الإيرانية التي تبلور هذه الإنجازات.

وعبّر "ربيعي" في تغريدة له على أحد مواقع التواصع الاجتماعي "تويتر"، مغرداً: "إن نجاح أي مواطن إيراني مدعاة للبهجة والسرور، والبطولة، نموذج لفوز إيران والإيرانيين جميعا".

— Ali Rabiei (@AliRabiei_Iran) July 18, 2021

مضيفا: "أهنئ من الصميم، حصول أصغر فرهادي على الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي، هذا الفوز يجسد المكانة المرموقة للسينما الإيرانية".

ووفقا لوكالة "إرنا" للأنباء، حصد "فرهادي" الجائزة الكبرى لمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 74، عن فيلمه "البطل" بالتساوي مع المخرج الفنلندي "جون كوسمانن" عن فيلمه "المقصورة رقم 6" خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم في مدينة "كان" جنوبي فرنسا.

واختتمت فعاليات الدورة (الرابعة والسبعين) لمهرجان كان السينمائي 2021، وسط تفشي فيروس كورونا الوبائي، خلال الفترة من 6 حتى 17 تموز / يوليو الجاري بعد ان كان قد أرجئ من الفترة 11 إلى 22 أيار /مايو الماضي.

وتضمنت القائمة الكاملة لجوائز مهرجان كان السينمائي 2021:

أفضل فيلم : تيتان "Titane" للمخرجة جوليا دوكورناو، أفضل ممثل: كاليب لاندري جونز عن فيلم نيترام"، أفضل ممثلة: الممثلة النرويجية رينات رينسب عن فيلم "ذا ورست بيرسون إن ذا وورلد"، الجائزة الكبرى: "البطل" أ هيرو أصغر فرهادي مع "فيلم المقصورة رقم "6 Compartment No. 6 للمخرج جوهو كوسمانين، أفضل مخرج: ليو كاراكس عن فيلم "أنيت"، أفضل سيناريو: درايف ماي كار، الكاميرا الذهبية: مورينا أنتونيتا ألامات، أفضل فيلم قصير: All the Crows in the World للمخرج يي تانغ، جائزة لجنة التحكيم: ميموريا أبيشاتبونغ ويراسيتاكول.