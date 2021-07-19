خامنئي يوجه رسالة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة موسم الحج

أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن "المقاومة هي سبيل الأمة الإسلامية للتخلص من التخلف والتبعية"، موضحا أن المنطقة الإسلامية بأجمعها باتت ميدانا للمقاومة مقابل الأعمال الشريرة للولايات المتحدة وحلفائها.

وشدد خامنئي، في رسالة إلى الأمة الإسلامية بمناسبة حلول موسم الحج، على ضرورة عدم التقليل من رسائل الحج، معتبرًا المقاومة ضد القوى المعتدية، وخاصة أمريكا من ضمن هذه الرسائل السامية، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ووصف صعود عناصر المقاومة والصحوة، خاصة في فلسطين واليمن والعراق بأنها من الحقائق الباعثة على الأمل للمنطقة الإسلامية، مؤكدا أن الوعد الإلهي الصادق هو نصرة المجاهدين وأول آثار هذا الجهاد، صد أمريكا وباقي المتغطرسين عن التدخل والممارسات الشريرة في البلدان الإسلامية، على حد قوله.

وكانت إيران انتقدت، في وقت سابق، الممكلة العربية السعودية، بشأن قرارات حصر فريضة الحج على عدد معين من داخل البلاد.

وأكد سيد عبد الفتاح نواب، ممثل القائد الإيراني علي خامنئي في شؤون الحج والزيارة، أن السعودية كانت ملزمة بإزالة هذه المشكلة عن طريق وضع برامج وخطط مناسبة، بدلا من أن تحكر هذه الفريضة على مواطنيها، معربا عن أسفه لإعلان السلطات السعودية.

وأعلنت السعودية حصر أداء فريضة الحج هذا العام بالمواطنين والمقيمين فقط، مع السماح لـ60 ألف شخص فقط بأداء الفريضة، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19".