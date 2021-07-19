وفاة صاحب أحد الرسوم المسيئة للنبي محمد

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الاثنين، عن وفاة الفنان الدنماركي، كورت فيسترغارد، صاحب الصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن الفنان فيسترغارد توفي عن عمر يناهز 86 عاما.

واشتهر الفنان برسم صور كاريكاتورية مسيئة بحق النبي محمد، التي تسببت في إثارة احتجاجات عنيفة في بعض الدول الإسلامية والعربية.

وأشارت عائلة الفنان للصحيفة أن فيسترغارد توفي أثناء نومه بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد الفنان الدنماركي فيسترغارد أبرز الفنانين الذين أنجزوا 12 رسما كاريكاتوريا نشرتها في 30 سبتمبر/أيلول 2005، الصحيفة اليومية الدنماركية المحافظة "ييلاندز-بوستن" تحت عنوان "وجه محمد".