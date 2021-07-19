الجيش الأفغاني يحرر منطقة جارمسير من مسلحي طالبان

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فؤاد أمان، اليوم الاثنين، تحرير منطقة جارمسير في إقليم هلمند جنوبي البلاد، من مسلحي حركة طالبان المتطرفة (المحظورة في روسيا).

وكتب المتحدث باسم وزارة الدفاع على تويتر: "الجيش الوطني الأفغاني حرر، اليوم، منطقة جارمسير في ولاية هلمند من سيطرة إرهابيي طالبان، حيث قتل عشرين من مقاتلي طالبان وجرح عشرة، وتم الاستيلاء على عدد كبير من أسلحتهم وذخائرهم أثناء العمليات".

وتجري مواجهات في أفغانستان بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان الذين استولوا على بقاع كبيرة في المناطق الريفية وشنوا هجوما على المدن الكبيرة. ويأتي التصعيد وسط انسحاب القوات الأمريكية، الذي وعدت واشنطن بإكماله بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ونقلت وكالة "باجفاك" الأفغانية عن مصدر، قوله إن حركة طالبان أحكمت سيطرتها على نقطة تفتيش حدودية أخرى على الحدود مع إيران.

فيما ذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن مسلحي حركة طالبان دخلوا مدينة قندهار جنوبي أفغانستان (ثاني أكبر مدن البلاد) ويخوضون قتالاً ضد القوات الحكومية، وهناك إصابات بين المدنيين.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، عبد الله منصور، في وقت سابق من اليوم، أن معظم أراضي أفغانستان، باستثناء العاصمة كابول وجزء من المناطق المحيطة بها، أصبحت تحت سيطرة الحركة.