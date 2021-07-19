الصين تطالب الولايات المتحدة برفع الحصار عن كوبا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى رفع الحصار عن كوبا.

وقال المتحدث: "لطالما اعتقدت الصين أنه من الضروري احترام حق كل دولة في اختيار نظامها الاجتماعي ومسارها التنموي. إن الصين تدعم كوبا في بحثها عن مسار تنميتها وفقا للظروف الوطنية وتعارض بحزم التدخل الخارجي في السياسة الداخلية والشؤون الداخلية لكوبا".

وأشار الدبلوماسي إلى أن الجانب الصيني يحث واشنطن على رفع الحصار المفروض على كوبا بشكل كامل.

في 17 تموز / يوليو الجاري، نظمت الحكومة الكوبية مسيرة حاشدة وسط العاصمة هافانا، في نهاية أسبوع من الاضطرابات التي أدت إلى سلسلة من الانتقادات الدولية.

وتشهد كوبا احتجاجات واسعة، منذ الأحد الماضي، للمرة الأولى خلال سنوات، بسبب الأزمة التي تضرب البلاد منذ أشهر، والقيود المفروضة على خلفية مواجهة وباء كورونا.

وحمّل وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الإدارة الأمريكية المسؤولة عن عواقب المظاهرات العنيفة الأخيرة في البلاد، لافتا إلى أنها تهدف إلى زعزعة استقرار كوبا وسط جائحة كورونا.