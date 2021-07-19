أنقرة مستعدة للمفاوضات مع "طالبان" بشأن الوجود العسكري التركي في أفغانستان

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تركيا تعتزم إجراء مفاوضات مع حركة طالبان (المحظورة في روسيا) بشأن إمكانية وجودها العسكري في أفغانستان.

وقال أردوغان للصحفيين:"طالبان لم تقل أنها لا ترغب في الوجود العسكري التركي، إنهم يعرفون موقفنا جيدا. لدينا خططا نقوم بتنفيذها".

وأضاف أردوغان، قائلا: "في الوقت الحالي، نقوم أنا ووزارة الخارجية بهذه الخطوات، وآمل في عقد مفاوضات مع حركة طالبان (المحظورة في روسيا) وسنرى ما سيكون بعدها".

ويأتي ذلك عقب عرض تركيا القيام بحراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان.

وقال مسؤولون أتراك إن أنقرة قدمت العرض خلال اجتماع لحلف الأطلسي في مايو/ أيار، حينما اتفقت واشنطن وشركاؤها على خطة لسحب القوات بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، بعد 20 عاما على بدء الحرب.