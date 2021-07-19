إيران: الاتصالات مع مصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في أي وقت من الأوقات

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن "الاتصالات بين إيران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في أي وقت من الأوقات".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن "الاتصالات بين إيران ومصر قائمة على الدوام ولم تنقطع في أي وقت من الأوقات رغم صعوباتها ومنعطفاتها"، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

ورحب خطيب زادة بتطبيع وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية الكبرى، معتبرا أنها تخدم مصالح العالم الإسلامي والمنطقة.

وكان السفير المصري لدى الولايات المتحدة، معتز زهران، قال إن هناك فرصة للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل ما وصفه بتفاقم التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، مضيفا أن إيران تتدخل وتسعى لتدمير أصول الدول العربية في المنطقة.

وتابع: "مصر ترى أن الملف النووي ليس هو وحده المشكلة بالنسبة لسلوك إيران في المنطقة، ولا يجب التعامل مع هذا الملف بمعزل عن التدخلات الإيرانية في سائر الصراعات بالمنطقة".

ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الكشف عن تطورات الحوار الإيراني السعودي، مشددا في الوقت ذاته على أن هذه المفاوضات تخدم مصلحة المنطقة والشعبين الإيراني والسعودي وستتواصل.

واستضافت العاصمة العراقية بغداد أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية، وصرح الرئيس العراقي برهم صالح بأن تلك المحادثات السعودية الإيرانية مستمرة وهامة، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أن لقاء عقد بين الجانبين في بغداد تناول العلاقات الثنائية، وملفات إقليمية، ولفتت إلى أن التوترات التي تشهدها المنطقة ليست في صالح البلدين.

كانت العلاقات بين الرياض وطهران قد شهدت قطيعة منذ مطلع عام 2016، إثر اقتحام سفارة المملكة في طهران، خلال احتجاجات على تنفيذ السلطات السعودية حكما قضائيا بإعدام رجل الدين الشيعي البارز، نمر النمر، وآخرين، واستمرت الخلافات بشأن موقف البلدين من الحرب في اليمن والاتهامات السعودية لإيران بدعم الإرهاب وتهديد الملاحة في الخليج.