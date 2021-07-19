وزير خارجية إسرائيل يزور المغرب نهاية يوليو

أعلن وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، أنه سيزور المغرب في نهاية يوليو/ تموز الجاري.

ونقلت "رويترز" تصريحات للوزير الإسرائيلي، قال فيها: "هذه مناسبة تاريخية".

وأكد أن نظيره المغربي، ناصر بوريطة، سيرد الزيارة لافتتاح بعثة دبلوماسية في إسرائيل.

בסוף השבוע האחרון סיכמתי עם שר החוץ של מרוקו, נאסר בוריטה, על ביקור רשמי ראשון של שר חוץ ישראלי במרוקו, במסגרת חידוש היחסים הדיפלומטיים המלאים. pic.twitter.com/CsYb34PonJ — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) July 19, 2021

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وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تلقى في وقت سابق من الشهر الجاري دعوة رسمية لزيارة تل أبيب، من نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي في تغريدات على "تويتر": "نقل اليوم مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشبيز رسالة باسمي إلى وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة وبها دعوة للقيام بأول زيارة رسمية على الإطلاق لوزير خارجية مغربي إلى إسرائيل".

وأضاف لابيد: "استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو علامة تاريخية في العلاقات بين الشعبين".