أردوغان ينتقد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن ارتداء الحجاب في العمل

وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حكم محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن حظر الحجاب في مكان العمل أنه قرار غير عادل.

وجاءت تصريحات أردوغان للصحفيين تعليقا على حكم محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن ارتداء الحجاب خلال مزاولة العمل في مختلف المجالات، قال خلالها: "موقفنا واضح وزملاؤنا سبق لهم أن أدلوا بتصريحات جيدة بهذا الشأن، فهذا القرار ينتهك حقوق المسلمين الذين يرتدون الحجاب بما يتماشى مع دينهم".

وأضاف قائلا: "لا عدالة في هذا القرار. فليعلموا أولا ما هي حرية الدين".

وفي وقت سابق، نظرت محكمة الاتحاد الأوروبي في دعاوى اثنين من المواطنين الألمان الذين تقدموا بطلبات إلى المحاكم الألمانية بشكاوى ضد أرباب عملهم.

واعتبر أنه من المبرر منع ارتداء الحجاب في مكان العمل، وكذلك أي رموز أخرى تدل على انتماء الموظف الديني أو السياسي أو العقائدي.

واستنكرت وزارة الخارجية التركية هذا القرار ووصفته بأنه مظهر من مظاهر كراهية الإسلام وعدم التسامح تجاه المسلمين.