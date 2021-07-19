اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية تعلق على اختبار الأسرة المصنوعة من الورق المقوى

علقت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020 في طوكيو على فيديو نشره لاعب الجمباز الأيرلندي ريس ماكلينهان.

ونشر الرياضي مقطع فيديو على "تويتر" يقفز فيه على سرير مصنوع من الورق المقوى ليختبر متانة السرير.

وجاء في تعليق المنظمين على "تويتر" :"شكرا لك على فضح الأسطورة! أنت كنت أول من سمع بذلك من لاعب الجمباز الأيرلندي ريس ماكلينغان: الأسرّة المصنوعة من الورق المقوى متينة".

ويرجع قرار اللجنة الأولمبية الدولية بوضع أسرة مصنوعة من الورق المقوى لا تتحمل وزن شخصين، إلى حقيقة أن المنظمة تريد القضاء على أشكال الاتصال الجسدي غير الضرورية بين الرياضيين.

وتقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو في الفترة الممتدة من 23 تموز/يوليو 2021 وتستمر حتى 8 آب/أغسطس.