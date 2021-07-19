نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع السفير المصري الوضع حول سد النهضة الإثيوبي

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع السفير المصري في موسكو إيهاب نصر، الوضع حول سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق في سياق مناقشة الموضوع في مجلس الأمن الدولي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية المنشور على موقعها الإلكتروني:

"جرى تبادل لوجهات النظر حول قضايا التعاون الروسي المصري في الأمم المتحدة، بما في ذلك في سياق المناقشة في مجلس الأمن للوضع حول بناء سد " النهضة " على النيل الأزرق".

وسبق أن أخطرت السلطات الإثيوبية مصر رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت السلطات المصرية إنها لا تقبل بشكل قاطع مثل هذه الخطوات الأحادية الجانب وتعتبرها انتهاكاً لاتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث. بدوره، توجه السودان رسمياً في 22 يونيو/ حزيران، إلى مجلس الأمن الدولي بطلب لمناقشة الوضع حول السد الإثيوبي الذي يثير قلق السودان ومصر.