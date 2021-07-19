استضافة الأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة بقاعدة للبنتاغون في فيرجينيا

تعتزم الولايات المتحدة استضافة الأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية وعائلاتهم، الذين تم إجلاؤهم مع تردي الوضع الأمني في بلادهم، بقاعدة تابعة لوزارة الدفاع في ولاية فيرجينيا.

واشنطن - سبوتنيك. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في إيجاز صحفي، اليوم الاثنين:

"يسعدني أن أعلن أن وزارة الدفاع قد وافقت، بناءً على طلب وزارة الخارجية، على السماح باستخدام فورت لي، فيرجينيا، كموقع نقل مؤقت لمجموعة المتقدمين الأقرب لإكمال إجراءات الحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة".

وقال إن الحكومة الأمريكية ستمول عملية نقل اللاجئين المذكورين عبر الوكالات المعنية، وأن المتقدمين سيحصلون على إعانة من تلك الوكالات لفترة مؤقتة قد تصل إلى 90 يوما.

وعن تعداد الأفغان الذين تم استقدامهم، أوضح برايس أن الدفعة الأولى التي أكملت الفحص الأمني بلغت 2500 تشمل المتعاونين وعائلاتهم، وستتم استضافتهم بقاعدة البنتاغون، أما الدفعة اللاحقة التي لم تكمل المرحلة الأخيرة للفحص الأمني فيتم تحويلها لأماكن خارج الولايات المتحدة.