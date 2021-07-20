شركة فرنسية تعلن بيع أول قلب اصطناعي من إنتاجها

أعلنت شركة "كارمات" الفرنسية، يوم أمس الاثنين، عن بيع قلب اصطناعي، صنعته بالكامل، تحت اسم "إيسون".

استُخدم القلب الاصطناعي في جسم مريض في مدينة نابولي الإيطالية تحضيرا لعملية زرع، في أول صفقة بيع للشركة منذ إنشائها سنة 2008، بحسب ما ذكر موقع "dukehealth".

وأكدت الشركة في بيان أن هذه العملية "أجريت على يد فريق تشيرو ماييلو جراح القلب في مركز نابولي الاستشفائي، أحد المراكز التي تتمتع بأكبر خبرة على صعيد القلوب الاصطناعية في إيطاليا".

A @DukeHospital team successfully implanted a new-generation artificial heart in a 39 year old Shalotte, North Carolina man. The patient experienced heart failure. This is the 1st procedure with the device in North America.@DukeHeart | #HeartTransplanthttps://t.co/BKIzbzH3Oo pic.twitter.com/ktDvoU8mHx — Duke Health (@DukeHealth) July 15, 2021

​وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، حصلت "كارمات" على الضوء الأخضر لتسويق قلبها الاصطناعي في أوروبا، والذي يمهد لعملية زرع القلب، بفضل نتائج إيجابية لدراسة انطلقت سنة 2016 ولا تزال مستمرة.

وأشارت "كارمات" إلى أن هذه العملية "تشكل أول صفقة بيع" منذ إنشائها سنة 2008، كما تمثل "خطوة كبرى تفتح صفحة جديدة لتطوير المجتمع".

وقبل بضعة أيام، في 15 يوليو/ تموز، أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا الطبية أنها زرعت للمرة الأولى في الولايات المتحدة قلبا اصطناعيا بالكامل، في إطار دراسة سريرية أجريت في جامعة "ديوك" في دورهام بولاية كارولينا الشمالية.

وسيتم اختيار عشرة مرضى يمكن إجراء عملية لهم في إطار هذه التجربة، عملا ببروتوكول دراسة موافق عليه من وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA". وتتولى ثلاثة مراكز أمريكية حاليا اختيار المرضى.