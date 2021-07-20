اليابان تسجل نحو 10 آلاف جريمة إلكترونية خلال العام الماضي

رصد التقرير السنوي للشرطة اليابانية "الكتاب الأبيض"،الذي نشر اليوم الثلاثاء، ارتكاب ما يقرب من 10 آلاف جريمة إلكترونية في عام 2020؛ ما يعد رقما قياسيا جديدا في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وجرى تسجيل 9 آلاف 875 جريمة في المجال الإلكتروني ، خلال العام الماضي.

وتضمنت أكثر من ألفي انتهاك للتشريعات الخاصة بتوزيع المواد الإباحية على الأطفال، ونحو 1.3 ألف حالة احتيال، وأكثر من 600 حالة وصول غير مصرح به إلى البيانات، وما إلى ذلك.

وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، كاتسونوبو كاتو: "الشركات الوطنية تعرضت إلى هجمات إلكترونية من قبل مجموعة الهاكرز "إيه بي تي 40"، والتي من المحتمل أن تكون الحكومة الصينية خلفها".

وتنفي الصين باستمرار مزاعم الهجمات الإلكترونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى التعاون لمواجهة الإجراءات الأمريكية، التي تهدد الأمن السيبراني العالمي، وتنتهك القواعد الدولية.