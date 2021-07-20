تحرك إسرائيلي في أمريكا بعد مقاطعة شركة مثلجات عالمية المستوطنات

بدأت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أول تحرك فعلي لمواجهة قرار شركة مثلجات عالمية بوقف بيع منتجاتها في المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية لاعتبارات أخلاقية.

وتوجه سفير إسرائيل لدى واشنطن والأمم المتحدة، جلعاد إردان، إلى 35 حاكم ولاية أمريكية وطالبهم بتفعيل قوانين معمول بها في ولاياتهم ضد حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وقال إردان في تغريدة بحسابه على "تويتر": "وجهت رسالة إلى 35 حاكم ولاية أمريكية لديهم تشريعات ضد مقاطعة إسرائيل ودعوتهم إلى فرض عقوبات على بن آند جيريز وفقا للقانون في ولاياتهم".

وتوعد إردان شركة "بن آند جيريز" بأن يكون هناك عواقب لقرارها "المشين" بحظر بيع منتجاتها داخل المستوطنات الإسرائيلية.

وكتب السفير الإسرائيلي في رسالته لحاكمي الولايات الأمريكية "أحثكم على معارضة قرار الشركة واتخاذ إجراءات ضده، بما في ذلك الإجراءات القانونية والتجارية".

وأضاف: "في عام 2018، تمكنا من عكس قرار Airbnb بشأن مقاطعة إسرائيل، ويمكننا القيام بذلك معا الآن أيضا".

واعتبر في رسالته أن "هذا قرار مناهض لإسرائيل يميز ضد المواطنين الإسرائيليين، ولكنه يضر أيضا بالسكان الفلسطينيين الذين يعيشون في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)".

ومضى بقوله: "من غير المعقول أن تتعارض الشركات الأمريكية ذات الأجندات المتطرفة مع السياسة الأمريكية وتعمل ضد التطبيع والسلام".

פניתי הלילה במכתב ל-35 מושלים של מדינות בארה"ב בהן קיימת חקיקה נגד החרמת ישראל וקראתי להם להפעיל כנגד בן אנד ג׳ריס סנקציות בהתאם לחוק במדינותיהם.

אנחנו נבהיר לבן אנד ג׳ריס העולמית שלהחלטה הבזויה שלהם תהיינה השלכות. pic.twitter.com/r9OuONRaeS — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 20, 2021

وأمس الإثنين، أعلنت شركة المثلجات العالمية ومقرها في مدينة ساوث برلنغتون الأمريكية وقف بيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية كون ذلك يتعارض مع قيمها.

وأبلغت الشركة وكيلها الحصري في إسرائيل بأنها في حال جددت العقد معه نهاية العام المقبل، فلن يشمل ذلك البيع في المستوطنات.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على القرار قائلا في تغريدة بحسابه على "تويتر": "المثلجات كثيرة لكن لدينا دولة واحدة".

واعتبر أن الشركة العالمية وصمت نفسها "كمثلجات معادية لإسرائيل"، متوعدا بأن "المقاطعة لن تنجح" وبأن حكومته "ستحاربها بكل ما أوتي لها من قوة".

גלידות יש הרבה, מדינה - יש לנו רק אחת.



בן אנד ג׳ריס החליטה למתג את עצמה כגלידה אנטי-ישראלית.

זו החלטה שגויה מוסרית ואני מאמין שתתברר גם כשגויה עסקית.

החרם על ישראל- דמוקרטיה מוקפת איי טרור - משקף אובדן דרך מוחלט.

החרם לא עובד ולא יעבוד ונילחם בו בכל הכח. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) July 19, 2021

يشار إلى أن المجتمع الدولي يعتبر بأغلبية ساحقة أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، وسبق أن أقدمت عشرات الشركات في العالم على إعلان مقاطعة المستوطنات ووسم منتجاتها.