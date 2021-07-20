فوز المرشح اليساري بيدرو كاستيو بالانتخابات الرئاسية في البيرو

أعلنت السلطات الانتخابية في ​البيرو​، اليوم الثلاثاء، عن فوز المرشح اليساري، بيدرو كاستيو، بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وذكر موقع "بي بي سي" البريطاني أن المرشح اليساري، بيدرو كاستيو، فاز في ​الانتخابات الرئاسية​، في نتيجة صدرت بعد أكثر من شهر من ​الدورة​ الثانية التي تنافس فيها مع مرشّحة اليمين الشعبوي، كيكو فوجيموري، وأتت نتائجها متقاربة للغاية.

وبذلك تكون السلطات الانتخابية المسؤولة عن النظر في الطعون صادقت على النتائج التي أعلنتها قبل أسابيع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت الهيئة أعلنت إثر فرز 100% من الأصوات فوز كاستيو (51 عاما) بعد حصوله على 50.12% من الأصوات، مقابل 49.87% من الأصوات لمنافسته كيكو فوجيموري (46 عاما).