فتح تحقيق في فرنسا حول اللوحات الطرقية لـ"ماكرون متنكرا بزي هيتلر"... صور

فتح مكتب المدعي العام الفرنسي في تولون، اليوم الثلاثاء، تحقيقا بتهمة التشهير في ملصق يصور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هيئة هتلر.

استخدم الفاعل لوحات إعلانية، في مدينة تولون على وجه الخصوص، لإلصاق ملصق يمثل ماكرون مرتديًا زي هتلر، بحسب ما ذكر موقع "francebleu".

EXCLU - Le parquet de Toulon ouvre une enquête sur une affiche représentant Emmanuel Macron en Hitler

➡️ https://t.co/3Wbb4ZBtz8 pic.twitter.com/HA4hg912it — France Bleu (@francebleu) July 20, 2021

​تم فتح التحقيق بعد ضبط الصور في الأيام الأخيرة على لوحتين إعلانيتين في تولون تمثل ماكرون متنكرا بزي هتلر. وتوكلت بالتحقيق إدارة الأمن في مركز شرطة تولون.

وفقًا لصحيفة "Var-Matin" الإقليمية ، فإن رسام الكاريكاتير هو الناشط المحلي ميشيل أنجي فلوري، المعروف بمثل هذه الأعمال، والذي أراد أن يتحدث بسخرية عن المستجدات الصحية في فرنسا وعن التطعيم الإجباري للعاملين في مجال الصحة، كما تشير الصحيفة.

يذكر أنه يوم السبت الماضي، في عدد من المدن في فرنسا، بما في ذلك في باريس، نظمت احتجاجات ضد التطعيم الإجباري للعاملين في المجال الطبي.