بيسكوف لم يعط موعدا محددا لاطلاق مشاورات الاستقرار الاستراتيجي مع واشنطن

لم يؤكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة، بشأن الاستقرار الاستراتيجي، ستجري في 28 يوليو/تموز؛ ووعد بالإعلان عن الموعد في الوقت المناسب.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "يتم تنسيق مشاورات على مستوى الخبراء، من خلال وزارتي الخارجية (في البلدين)، وسنعلن عن الموعد المحدد في الوقت المناسب، ولن نستبق الأمور".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية، أنه من المتوقع إجراء مشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة ، حول الاستقرار الاستراتيجي، في 28 تموز/يوليو الجاري.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت، في وقت سابق أيضا، أن واشنطن لا تملك معلومات جديدة، حتى الآن، حول موعد المشاورات المقررة بين المسؤولين الروس والأميركيين، بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي.

وعقد رئيسا روسيا وأمريكا، فلاديمير بوتين، وجو بايدن، اجتماعهما الأول، في جنيف بتاريخ 16 يونيو/حزيران.

وأكد الزعيمان، في بيان مشترك، أن الطرفين الروسي والأمريكي يعتزمان إطلاق حوار ثنائي شامل، حول الاستقرار الاستراتيجي، وأوضحا أنه سيكون موضوعيًا وحيويًا.

وبالإضافة إلى ذلك، تعتزم روسيا والولايات المتحدة بدء مشاورات حول الأمن السيبراني، وتبادل السجناء، وتحديد السلاح.