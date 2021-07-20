الصين ترفع جميع القيود على ولادة الطفل الثالث

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، عن بعض الإجراءات الجديدة بهدف تحسين سياسات الولادة في البلاد، بهدف تعزيز التنمية السكانية.

أصدرت بكين، اليوم الثلاثاء، قرارا سمحت بموجبه للأسر بإنجاب الطفل الثالث بهدف تحسين سياسات الولادة في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، فإن القرار يعمل على تعزيز التنمية السكانية المستدامة وطويلة الأجل والمتوازنة في الصين.

وبالإضافة إلى ذلك، يسمح القرار للزوجين بإنجاب ثلاثة أطفال ووضع تدابير داعمة لتشجيع الإنجاب، الأمر الذي يعاكس السياسات السابقة التي حدت من عدد الأطفال.

وتبنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة في الصين القرار.

الجدير بالذكر، أن الصين ألغت في عام 2016 سياسة الطفل الواحد بعد سنوات من التطبيق بهدف الحد من الزيادة المفرطة في عدد السكان.

وجاء القرار الجديد لاتخاذ خطوات رئيسية وجدية لمعالجة مشكلة ارتفاع معدلات الشيخوخة من خلال إصلاح سياسة المواليد.

وبلغ عدد سكان الصين 1.41178 مليار نسمة، بنسبة نمو وصلت لـ 5.38 في المئة، حسبما ذكرت الهيئة الوطنية للإحصاء، نقلا عن بيانات التعداد الرسمي للسكان، الذي يجرى مرة كل عشرة أعوام.