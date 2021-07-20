انطلاق أول مركبة قابلة لإعادة الاستخدام محملة بـ4 أشخاص وعودتها بسلام... فيديو

انطلقت مركبة "نيو شيبرد" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، من قاعدة في ولاية تكساس الأمريكية في أول رحلة مأهولة لمركبة قابلة لإعادة الاستخدام.

أقلعت مركبة "نيو شيبرد" (New Shepard) المأهولة القابلة لإعادة الاستخدام وعلى متنها فريق مكون من أربعة أشخاص في الساعة 15:12 بتوقيت موسكو من موقع الإطلاق بلو أوريجن في ولاية تكساس.

وتحمل السفينة على متنها مالك الشركة المصنعة وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، وشقيقه مارك بيزوس، والطيار والي فونك البالغ من العمر 82 عامًا، بالإضافة إلى سائح هولندي يدعى أوليفر دامان، 18 عامًا.

وتعتبر هذه التجربة هي التجربة رقم 16 لمركبة "نيو شيبرد" (New Shepard)، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقلع فيها محملة بطاقم بشري.

وبحسب شركة "Blue Origin" ترتفع المركبة الفضائية من الأرض لتصل إلى المرحلة الأولى على ارتفاعات كبيرة جدا، حيث تنفصل الكبسولة المحملة بالفريق على حدود الفضاء عن الناقل الذي سيعود إلى الأرض، في رحلة تستغرق حوالي 11 دقيقة فقط.

الجدير بالذكر، أن كل من الناقل والكبسولة قابلان لإعادة الاستخدام مرة أخرى، وهما آليتان بالكامل.

وعاد كل من الناقل والكبسولة المحملة بالفريق بنجاح وسلام إلى الأرض، ولم يسجل وقوع أية مشكلات خلال العملية التي احتفل فريق المتابعة على الأرض بنجاحها في النهاية.