تظاهرات في مترو الأنفاق في طهران... فيديو

يظهر الفيديو قيام متظاهرين داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بترديد عبارات، يُزعم أنها معارضة للحكومة الشعرية في البلاد، بحسب ما ذكر موقع "iranintl" الإيراني.
#عاجل#طهران— Ali Narimani (@alinarimanig) July 20, 2021
صباح الثلثاء 20 تموز
بدء المظاهرات في مترو طهران بحي الصادقية دعما للمواطنين العطشانين في خوزستان
شعار: الموت لولاية الفقيه
شاركت فيها كثير من النساء
اللعنه على #خامنئي المجرم pic.twitter.com/r2I8PjK7UT
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أعلن أمس الإثنين، عن إغلاق جميع المكاتب الحكومية في محافظتي طهران والبرز لمدة 6 أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بسبب انتشار فيروس كورونا.
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