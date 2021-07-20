تظاهرات في مترو الأنفاق في طهران... فيديو

نشرت وسائل إعلام محلية إيرانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لتظاهرة في محطة مترو الأنفاق في العاصمة الإيرانية طهران، تقول إنها مناهضة لنظام الحكم في البلاد.

يظهر الفيديو قيام متظاهرين داخل إحدى محطات مترو الأنفاق بترديد عبارات، يُزعم أنها معارضة للحكومة الشعرية في البلاد، بحسب ما ذكر موقع "iranintl" الإيراني.

#عاجل#طهران

صباح الثلثاء 20 تموز

بدء المظاهرات في مترو طهران بحي الصادقية دعما للمواطنين العطشانين في خوزستان

شعار: الموت لولاية الفقيه

شاركت فيها كثير من النساء

اللعنه على #خامنئي المجرم pic.twitter.com/r2I8PjK7UT — Ali Narimani (@alinarimanig) July 20, 2021

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أعلن أمس الإثنين، عن إغلاق جميع المكاتب الحكومية في محافظتي طهران والبرز لمدة 6 أيام اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بسبب انتشار فيروس كورونا.