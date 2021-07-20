تحطم طائرة حربية فرنسية في مالي

تحطمت طائرة حربية فرنسية من طراز ميراج 2000 في مالي، خلال إحدى الطلعات الجوية شمالي البلاد، وأكد الجيش الفرنسي وقوع الحادث دون خسائر بشرية.

ذكر ذلك المتحدث باسم الجيش الفرنسي العقيد باسكال لاني، في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن حادث تحطم الطائرة لم ينتج عنه أي خسائر بشرية.

ولفت إلى أن الطيار ومساعده تم إنقاذهما، مشيرا إلى أن عطل فني هو السبب في وقوع الحادث.

French Mirage 2000 jet crashes in northern Mali, military says https://t.co/hsWhFmlDiA — Reuters Africa (@ReutersAfrica) July 20, 2021

يذكر أن طائرات ميراج 2000 الفرنسية هي طائرة حربية متعددة المهام تعمل بمحرك واحد، ويقودها طيار ومساعده.

وكان آخر حادث تعرضت له طائرة من هذا الطراز مع القوات الجوية الهندية عام 2019 وأدى إلى مقتل الطيار ومساعده.

وتعمل تلك الطائرة في عدد من الجيوش حول العالم منها الهند وتايوان ومصر وفرنسا واليونان وبيرو.

ويواجه الجيش المالي هجمات متتالية من مسلحين في شمال البلاد، ورغم وجود قوات فرنسية في المنطقة، إلا أنه لا تزال العديد من المناطق في الشمال والوسط خارج سيطرة الجيش.