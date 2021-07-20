مرشحة رئاسية بيلاروسية تعرب عن رغبتها في لقاء بايدن والعودة إلى وطنها

أعلنت المرشحة الرئاسية السابقة لبيلاروسيا، سفيتلانا تيخانوفسكايا، أنها لا تزال تأمل خلال زيارتها للولايات المتحدة في مقابلة الرئيس جو بايدن، لكن حتى الآن لم تحدث مثل هذه الاتصالات.

وأعربت عن ثقتها في أن بايدن "مهتم تمامًا" بالوضع في بيلاروسيا. وأضافت: "أنا على ثقة من أن دبلوماسييه سيطلعونه بشكل كامل على الوضع في بلادنا".

وقالت تيخانوفسكايا أيضًا إنها تأمل في العودة إلى وطنها هذا العام، لكن لا يوجد تاريخ محدد لذلك.

وأضافت: "لا أستطيع أن أعطيك تاريخًا محددًا. (سيحدث) عندما أدرك أن هناك حاجة إلى عملي وعملي في بيلاروسيا أكثر من خارجه. وعندما أشعر بالأمان، سأعود. لكنني آمل أن يحدث هذا هذا العام.

وتزور تيخانوفسكايا واشنطن. وقابلت يوم الاثنين، في وزارة الخارجية، الوزير أنتوني بلينكين وأجرت محادثات معه بحضور نائبته فيكتوريا نولاند.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين بساكي، إن الاجتماع مع تيخانوفسكايا ليس مدرجًا في جدول الرئيس الأمريكي جو بايدن.