وزيرة الخزانة الأمريكية لملك الأردن: ينبغي الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن "جانيت يلين شجعت العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الثلاثاء على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز نمو مستدام وخلق فرص عمل".

وقالت الوزارة إنه خلال اجتماع مع الملك عبد الله في واشنطن، أشارت يلين إلى التحديات التي يواجهها الأردن، والتي تفاقمها جائحة كوفيد-19.

و"شددت على الشراكة الواسعة بين الولايات المتحدة والأردن"، بما في ذلك جهود مكافحة تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط.

يذكر أن ملك الأردن كان في زيارة للبيت الأبيض، كأول زعيم في الشرق الأوسط يلتقي الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في أمريكا، في زيارة وصفها المراقبون بـ "التاريخية".

وخلال زيارته، اجتمع العاهل الأردني، بمسؤولين عسكريين أمريكيين، وناقش والمسؤولين الأمريكيين سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفين، الأردني والأمريكي، خاصة في المجالين، العسكري والأمني، بالإضافة إلى بحث المستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مكافحة الإرهاب.