أمطار مدمرة بالصين تقتل 12 شخصا وتسبب في انهيار سدين مائيين.. فيديو

تعرضت مدينة تشنغتشو بوسط الصين لعواصف مطيرة بمعدلات قياسية، ما تسبب في حدوث تشبع شديد للتربة بالمياه واضطرابات في حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي.

دفعت الأمطار القياسية مركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في تشنغتشو، إلى رفع الاستجابة الطارئة للفيضانات إلى أعلى مستوياتها بعد ظهر الثلاثاء.

ذكر مركز الأرصاد الجوية بمقاطعة خنان اليوم أن متوسط هطول الأمطار على تشنغتشو وصل إلى 457.5 ملم في غضون 24 ساعة حتى الـ5 مساء الثلاثاء، وهو أعلى معدل هطول يومي للأمطار منذ بدء سجلات المناخ.

وبحسب وكالة شينخوا، سجلت المدينة أيضا معدلا قياسيا لهطول الأمطار في الساعة بمقدار 201.9 ملم بين الساعة الـ4 والـ5 مساء. أدى تشبع التربة الشديد بالمياه إلى شلل فعلي في حركة المرور على طرق المدينة.

Heavy rain has caused extensive flooding in the Chinese city of Zhengzhou.



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كما تم تعليق أكثر من 80 خطا من خطوط الحافلات، وتم تحويل مسار أكثر من 100 خط مؤقتا، بالإضافة إلى التعليق المؤقت لخدمة مترو الأنفاق.

تدفقت مياه الأمطار إلى داخل نفق مترو الأنفاق للخط الخامس بالمدينة، ما أدى إلى محاصرة عدد غير معروف من الركاب على متن أحد القطارات.

وصل ضباط شرطة ورجال إطفاء وعمال من المنطقة الفرعية المحلية إلى الموقع لبدء عمليات الإنقاذ.

#Flooding #Zhengzhou



Passengers become trapped on flooded underground train after torrential rain in Chinahttps://t.co/LBrHyn69jf pic.twitter.com/5fxOJLrqgo — The National (@TheNationalNews) July 20, 2021

كما ألغى مطار تشنغتشو 260 رحلة جوية من المدينة وإليها، وأوقفت سلطات السكك الحديدية المحلية بعض القطارات، أو أجلتها.

ونتيجة لتضرر العديد من التجمعات السكنية في المدينة بالعواصف الممطرة، فقد توقفت خدمة توصيل والكهرباء إلى التجمعات السكنية.

انهيار سدين

قالت وزارة الموارد المائية الصينية، يوم الاثنين، إن سدين في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب الصين انهارا بعد أمطار غزيرة.

وانهار السدان بمدينة هولونبوير في منغوليا الداخلية، الأحد. وذكرت وزارة الموارد المائية أن طاقة تخزين المياه لديهما كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا.

وأضافت أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

WATCH: Severe flooding in Zhengzhou, China, after nearly 1 year of rain in 3 days; reports of multiple victims pic.twitter.com/tprqRfb8Wc — BNO News (@BNONews) July 20, 2021

وضربت موجات من الطقس العنيف عدة أجزاء من العالم في الأسابيع القليلة الماضية، وشمل ذلك فيضانات في أوروبا وموجات حر في أمريكا الشمالية، مما زاد المخاوف بشأن تغير المناخ.

وقالت حكومة مدينة هولونبوير في حسابها على موقع وي تشات إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالي 54 ألف فدان من الأراضي الزراعية. ودُمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى.

ويوجد في الصين أكثر من 98 ألف خزان مائي، تستخدم لتنظيم الفيضانات وتوليد الكهرباء وتسهيل الشحن.

وأقرت الحكومة بأن أعمار أكثر من 80 بالمئة منها تبلغ 40 عاما أو أكثر، وأن بعضها يشكل خطرا على السلامة.