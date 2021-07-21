مستشار الرئيس الأمريكي ساليفان يلتقي مع المعارضة البيلاروسية تيخانوفسكايا

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن الوطني، جاك ساليفان، التقى مع المرشحة لمنصب الرئاسة البيلاروسية السابقة، سفيتلانا تيخانوفسكايا في واشنطن.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان البيت الأبيض، "ستواصل الولايات المتحدة مع حلفائها وشركائها ملاحقة نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو) بسبب تصرفاته، بما فيه عبر العقوبات".

وأشار البيان إلى أن ساليفان، خلال لقائه مع تيخانوفسكايا، أعرب عن دعم الولايات المتحدة للشعب البيلاروسي.

هذا وشهدت بيلاروس، احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب 2020 وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات.

ومن جانبها لم تعترف المعارضة في البلاد بنتائج الانتخابات، وأعلنت فوز سفيتلانا تيخانوفسكايا المرشحة المنافسة للوكاشينكو.

كما أعلنت المعارضة عن تشكيل مجلس تنسيقي لنقل السلطة يتألف من 70 شخصا.

ورد لوكاشينكو بالقول إن "سلطات الجمهورية لديها إجراءات كافية لتهدئة بعض المتهورين".