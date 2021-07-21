الرئيس الصيني: فيضانات شديدة القسوة تضرب البلاد

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيضانات شديدة القسوة تضرب البلاد، ما تسبب في انفجار السدود.

وأضاف شي، "بعض الخزانات انفجرت سدودها. لقد تسببت إصابات خطيرة، وخسائر في الأرواح والممتلكات".

وشدد الرئيس الصيني على أن وضع السيطرة على الفيضانات شديد للغاية، وأنه وصل إلى مرحلة حرجة، وفقا لفرانس برس.

وطالب الرئيس الصيني، السلطات على مختلف المستويات بضرورة إعطاء الأولوية القصوى لضمان سلامة أرواح الشعب وممتلكاته وتنفيذ تدابير الوقاية من الفيضانات والإغاثة من الكوارث بشكل دقيق وصارم. واجتاحت الأمطار الغزيرة المتواصلة مناطق تضم مقاطعة خنان بوسط الصين، ما تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات حيث قتل 12 شخصا حتى الآن.

وقالت وكالة شينخوا، إن ما يزيد عن 144660 مواطن تأثروا بالأمطار،حيث تم إجلاء 10152 شخص إلى أماكن آمنة.

وأكدت ارتفاع أن منسوب المياه ليتجاوز المستوى التحذيري في ما مجموعه 16 خزانا كبيرا ومتوسطا، حيث دمرت مياه الأمطار 9222 هكتارا من المحاصيل، ما يؤدي إلى خسائر اقتصادية مباشرة قرابة 73 مليون يوان ( حوالي 11.3 مليون دولار أمريكي).