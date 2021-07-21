إيران: التطعيم بلقاح كورونا تجاوز 400 ألف جرعة يوميا

قال سعيد نمكي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الأربعاء، إن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد، تجاوز 400 ألف جرعة يوميا.

ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الأربعاء، عن نمكي أن المعدل تجاوز 400 ألف جرعة يوميا، ما يعني تسجيل إيران لرقم قياسي، حتى الآن.

وجاءت تصريحات الوزير الإيراني أثناء مراسم افتتاح 15 مشروعا صحيا وطبيا في محافظة لرستان، والتي أكد خلالها أنه من المفترض تطعيم جميع المواطنين الإيرانيين فوق 65 عاما، وكذلك المصابين بأمراض مزمنة في البلاد، باللقاح المضاد لكورونا، حتى نهاية مهام الحكومة الإيرانية الحالية "حكومة الرئيس حسن روحاني"، والتي تبقى لها نحو أسبوعين.

وذكر وزير الصحة الإيراني بأن بلاده قامت بتطعيم المواطنين فوق 50 عاما، أيضا، في محافظات هرمزكان وسيستان وبلوجستان وبوشهر وجنوب كرمان،

فضلا عن قيام الحكومة الإيراني بتطعيم المواطنين، أيضا، في جزر الخليج، ما عدا كيش وقشم للأفراد فوق 18 عاما، مشيرا إلى أنه سيتم بداية من الأسبوع المقبل تطعيم الأفراد فوق 18 عاما لجميع القبائل الرُحل، بالإضافة إلى عمال الأعمال ذات الطابع الخطر، من حيث التعرض للإصابة بوباء كورونا وكذلك المعلمين والأساتذة.

ولفت سعيد نمكي، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، إلى أن انضمام بلاده لسلسة الدول المصنعة للقاح كورونا يعد إنجازا كبيرا، كما أن إيران فتحت أبواب توفير وإنتاج المزيد من اللقاحات، موضحا أن بلاده باتت تمتلك جميع التكنولوجيا الأساسية لتصنيع لقاح كورونا.

وقال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا رئيسي، مطلع الشهر الجاري، إنه خلال الأسابيع الستة القادمة سيصل طهران نحو 9 ملايين جرعة من لقاح "كورونا"، وبأنه في الوقت الحالي سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

وشدد على أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.