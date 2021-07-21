سفير الصين في روسيا يكشف حجم تجارة بلاده مع دول مبادرة الحزام والطريق

أعلن السفير الصيني في موسكو، تشانغ هانهوي، اليوم الأربعاء، أن إجمالي حجم تجارة الصين مع دول مبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، بلغ نحو 8 تريليون دولار، خلال سبع سنوات.

موسكو - سبوتنيك . وقال في مؤتمر صحفي: "في السنوات السبع، منذ إطلاق مبادرة حزام واحد - طريق واحد، تجاوز الحجم الإجمالي للتجارة مع الدول الشريكة 7.8 تريليون دولار؛ والاستثمارات المباشرة تجاوزت 110 مليار دولار".

"حزام واحد - طريق واحد"، وتسمى أيضا "مبادرة الحزام والطريق"، تهدف إلى تطوير ممرات التجارة والنقل الحالية، وبناء ممرات جديدة تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا.

وتقدم الزعيم الصيني، شي جين بينغ، بفكرة تشكيل الحزام الاقتصادي لطريق الحرير؛ وأعلن عنها، للمرة الأولى، خلال زيارته إلى جمهورية كازاخستان، في سبتمبر/ أيلول عام 2013.