مجموعة أدوات تخبرك بما إذا كانت حملة التجسس الأخيرة قد استهدفت هاتفك

أفاد اتحاد دولي للمنافذ الإخبارية بأن العديد من الحكومات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك المكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة، استخدمت برامج التجسس التي طورتها "NSO Group"، لاختراق هواتف الآلاف من منتقديها، بما في ذلك الصحفيين والنشطاء، السياسيين ورجال الأعمال.

تم الحصول على قائمة مسربة تضم 50000 رقم هاتف لأهداف مراقبة محتملة من قبل منظمة "Forbidden Stories" غير الربحية، ومقرها باريس وتم مشاركتها مع اتحاد التقارير، بما في ذلك "The Washington Post" و"The Guardian".

حلل الباحثون هواتف عشرات الضحايا للتأكد من استهدافهم بواسطة برنامج التجسس "Pegasus" التابع لـ "NSO"، والذي يمكنه الوصول إلى جميع البيانات الموجودة على هاتف الشخص، بحسب ما ذكر موقع "techcrunch".

تؤكد التقارير أيضًا التفاصيل الجديدة لعملاء الحكومة أنفسهم، والتي تحرسها "NSO Group" عن كثب. تم تسمية المجر، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي حيث من المفترض أن تكون الخصوصية من المراقبة حقًا أساسيًا لسكانها البالغ عددهم 500 مليون نسمة، على أنها عميل "NSO".

يُظهر التقرير لأول مرة عدد الأفراد الذين يُحتمل أن يكونوا أهدافًا لمراقبة "NSO" المتطفلة على مستوى الجهاز. وقدرت التقارير السابقة عدد الضحايا المعروفين بالمئات أو أكثر من ألف.

رفضت مجموعة "NSO" بشدة هذه الادعاءات. وقالت إنها لا تعرف من يستهدف عملاؤها، وهو ما كررته في بيان إلى "TechCrunch" يوم الاثنين.

وجد الباحثون في منظمة العفو، الذين تمت مراجعة عملهم من قبل "Citizen Lab" في جامعة تورنتو، أن "NSO" يمكن أن تفعلها عن طريق إرسال رابط للضحية يصيب الهاتف عند فتحه أو حتى دون ذلك.

قال الباحث في "Citizen Lab"، بيل ماركزاك، في تغريدة على "تويتر"، إن النقرات الصفرية (لمس الرابط دون فتحه) لـ "NSO" عملت على نظام التشغيل iOS 14.6، والذي هو حتى اليوم الإصدار الأحدث.

تعمل مجموعة أدوات التحقق من الهاتف المحمول "MVT"، على كل من أجهزة "iPhone" و"Android"، ولكن بشكل مختلف قليلاً.

قالت منظمة العفو إنه تم العثور على آثار جنائية على أجهزة "iPhone" أكثر من أجهزة "Android"، ما يسهل اكتشافها على أجهزة "iPhone".

سيسمح لك "MVT" بأخذ نسخة احتياطية كاملة من"iPhone" أو تفريغ كامل للنظام إذا قمت بكسر حماية هاتفك، والتغذية بأي مؤشرات للاختراق (IOCs) معروف أن "NSO" تستخدمها لتقديم "Pegasus"، مثل الأسماء المستخدمة في البنية التحتية لـ "NSO" قد يتم إرسالها عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني. إذا كان لديك نسخة احتياطية مشفرة من "iPhone"، فيمكنك أيضًا استخدام "MVT" لفك تشفير النسخة الاحتياطية دون الحاجة إلى عمل نسخة جديدة كاملة.