مقتل شرطي إيراني وإصابة آخر في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد

قُتل شرطي إيراني وأصيب شرطي آخر، في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد، إثر اشتباكات جرت جراء خروج احتجاجات في الشوارع منذ أسبوع، بسبب النقص الحاد في المياه.

طهران - سبوتنيك. وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، نقلا عن بيان للشرطة الإيرانية، اليوم الأربعاء "قتل شرطي وأصيب آخر بجروح في مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، إثر اشتباكات مع خارجين عن القانون خلال الاحتجاجات في شوارع المحافظة بسبب نقص حاد في المياه".

وأضاف أن "شرطي برتبة ملازم ثان قتل منتصف ليل أمس، "إثر أعمال شغب وقعت مساء أمس الثلاثاء في بلدة طالقاني في مدينة ماهشهر، بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد".

واستمرت الاحتجاجات في الشوارع على نقص المياه في جنوب غرب إيران لليلة السادسة، وسط تصاعد أعمال العنف.