منظمة "اليونسكو" تحذف مدينة أوروبية من قائمة التراث العالمي

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، إنها حذفت مدينة ليفربول الإنجليزية من قائمتها للتراث العالمي، بعد أعمال تطوير استمرت سنوات، قرب موانئها، التي تعود للعهد الفيكتوري.

وقالت اليونسكو على "تويتر"، بعد تصويت في الصين أجراه أعضاء لجنة التراث العالمي، إن ليفربول يجب أن تحذف من القائمة.

ويعني هذا التصويت أن تفقد ليفربول وضعها كأحد مواقع التراث العالمي الذي تتمتع به منذ عام 2004، والذي وضعها في مصافي مواقع شهيرة مثل تاج محل وسور الصين العظيم، بحسب "رويترز".

🔴عاجل:



حذفت لجنة #التراث_العالمي مرفأ ليفربول التجاري من قائمة اليونسكو للتراث العالمي. سنوافيكم بالمزيد من المعلومات قريباً.https://t.co/3wcLVb92Wt#44WHC pic.twitter.com/jPS26EVRlk — اليونسكو (@UNESCOarabic) July 21, 2021

ويعود هذا القرار إلى المخططات الموضوعة لاستصلاح المرفأ، بما يشمل تشييد مبان شاهقة ومدرج جديد لكرة القدم، ما قد "يلحق أضرارا دائمة" بالطابع التراثي للموقع، وفق لجنة "اليونسكو".

وأصبحت ليفربول، تاليا، ثالث موقع ينال هذا المصير، بعد قرارين مشابهين طالا سابقا محمية "المها العربي" في سلطنة عمان، سنة 2007، ووادي إلبه في مدينة دريسدن الألمانية، سنة 2009.