"فايزر وبيونتيك" تنقلان التكنولوجيا لشركة جنوب أفريقية لإنتاج اللقاحات في الاتحاد الأفريقي

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، اليوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بيوفاك إنستيتوت" للأدوية الحيوية في جنوب أفريقيا لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتوزيع الدواء على دول الاتحاد الأفريقي.

موسكو، 21 يوليو - سبوتنيك . وجاء في بيان مشترك للشركتين: "تعلن شركتا فايزر وبيونتيك،عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بيوفاك إنستيتوت" للأدوية الحيوية في جنوب أفريقيا، والمعروفة باسم "بيوفاك"، ومقرها كيب تاون [عاصمة جنوب أفريقيا]، لتصنيع لقاح "فايزر وبيونتيك" المضاد لكوفيد وتوزيعه على دول الاتحاد الأفريقي ".

يُذكر أنه بموجب الاتفاقية، ستتلقى بيوفاك جميع التقنيات والمعدات اللازمة، وسيبدأ نقلها وتركيبها في الموقع قريبا. من المقرر إنتاج الجرعات النهائية من الدواء في عام 2022. ووفقا لمعطيات شركتي فايزر وبيونتيك، ستصل الطاقة الإنتاجية لـ"بيوفاك" إلى 100 مليون جرعة من اللقاحات سنويا، وسيتم توزيع جميع الجرعات حصريا على 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق، أن المنظمة بدأت مفاوضات مع مجموعة من الشركات لإنشاء مركز في جنوب أفريقيا لنقل التكنولوجيا لإنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا.

ومن جانبه، وصف رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، المبادرة بأنها خطوة كبيرة في الجهود المبذولة لبناء القدرات في مجال تطوير وإنتاج اللقاحات.