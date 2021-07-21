مئات الخيول تسافر بطائرة إماراتية إلى طوكيو على درجة "رجال أعمال"... صور وفيديو

سافر أكثر من 325 حصانا من جميع أنحاء العالم إلى طوكيو للمشاركة مع فرق الألعاب الأولمبية الصيفية للمعاقين في طوكيو، على متن رحلات فاخرة جدا، بحسب الوكالات.

وشاركت حوالي 19 طائرة نفذت 185 رحلة شحن جوية لنقل الخيول في الدرجة الأولى إلى قريتهم الأولمبية في اليابان.

وبحسب موقع "إنسايدر"، منحت الخيول أماكن في درجة رجال الأعمال مع وجبات خفيفة وخاصة وحجوزات سفر وتذاكر خاصة أيضا.

لكن هذه الخيول عانت للأسف، بحسب المصدر، من تحمل مصاعب السفر في زمن انتشار "كوفيد 19"، حيث فرض عليها الحجر الصحي الإلزامي والزيارات البيطرية والشهادات الصحية التي كانت شرطا أساسيا للسفر.

وقال تاكاهاشي كوجي، مدير مطار طوكيو الدولي، إن "رؤية هذه الخيول تصل إلى مطار (هانيدا) هي مناسبة تاريخية حقًا".

وأضاف: "ما يجعلها أكثر خصوصية أنها ليست مجرد خيول، فهي خيول أولمبية.. إنها أحدى الإشارات الرئيسية للعد التنازلي الأخير لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020".

وأشارت المصادر إلى أنه من بين 325 خيلا طار 247 عبر مطار لييج في بلجيكا، حيث يوجد بالمطار فندق خاص للخيول. وبعد 60 يومًا من المراقبة الصحية الصارمة والحجر الصحي لمدة سبعة أيام، استقلت الخيول طائرة تابعة لشركة الإمارات للشحن الجوي من طراز "بوينج 777-إف"، وهي من أكثر طائرات الشحن الصديقة للبيئة، ضمن واحدة من 8 رحلات مستأجرة إلى مطار هانيدا.

وبين الموقع أن المسؤولين في طوكيو كانوا محظوظين بسبب توفر الطائرة الإماراتية المخصصة للشحن حيث يوفر حجمها العملاق إمكانية شحن أعداد كبيرة من الخيول ضمن هذه المواصفات.