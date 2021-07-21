روسيا: اتفاق برلين وواشنطن بشأن "التيار الشمالي 2" لن يؤثر على موقفنا

قال نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" لن يؤثر على موقف روسيا تجاه إمدادات الغاز إلى أوروبا.