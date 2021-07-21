تسجيل أول وفاة بين البشر بسبب إنفلونزا الطيور في الهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأربعاء، وفاة صبي في الحادية عشرة من عمره بسبب الإصابة بفيروس "إنفلونزا الطيور" من السلالة (إتش5إن1).

وبحسب المصادر التي نقلت عنها وكالة "رويترز" تعتبر هذه الحالة "أول حالة وفاة من نوعها في البلاد".

وتسلط هذه الوفاة الضوء على "خطر محتمل جديد في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان (الهند)"، والتي تتزامن مع أزمة حقيقية تتمثل بانتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار البيان الصادر عن الحكومة الهندية اليوم، إلى أن الطفل دخل إلى مستشفى في مدينة نيودلهي بتاريخ الثاني من يوليو/ تموز، وأنه فارق الحياة، أمس الثلاثاء، بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف أعضاء الجسم.

وأشارت السلطات إلى أنها بدأت عمليات تعقب المخالطين وأنه تم عزل جميع المسعفين الذين شاركوا في علاج الطفل بالإضافة إلى عائلته.

الجدير بالذكر، أن الهند كانت قد شهدت أكثر من 6 موجات متتالية لتفشي إنفلونزا الطيور على مدى العقدين الماضيين.

وتمكنت السلطات الهندية من السيطرة على جميع هذه الموجات، ولم يتم الإعلان عن أي إصابة بشرية بالمرض فيها من قبل.