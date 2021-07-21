الخارجية الأمريكية: واشنطن تسعى لمنع استخدام موسكو لقطاع الطاقة كسلاح

أكد ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير للكونغرس أن الولايات المتحدة ستعمل على منع استخدام قطاع الطاقة ومشروع "التيار الشمالي 2" كسلاح من قبل روسيا.

وقال المتحدث: "واشنطن تعارض المشروع، لكنها تدرك أنه لن يكون من الممكن منع إكماله".

وأضاف: "نحن براغماتيون، وتركيزنا الآن هو الثقة في أننا سنكون قادرين على مقاومة استخدام الطاقة من قبل روسيا الاتحادية كسلاح".

وجاء في بيان مشترك لوزراء الخارجية الأوكانية والبولندية: "التخلي عن محاولات وقف إطلاق 'التيار الشمالي 2' خلق تهديدات جديدة لأوكرانيا ودول وسط أوروبا".

في وقت سابق يوم الأربعاء، أصدرت ألمانيا والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا يشير إلى تدابير لدعم أوكرانيا وأمن الطاقة الأوروبي والأهداف المشتركة لحماية المناخ. يصوغ عددًا من الشروط لتشغيل "التيار الشمالي 2".

وبحسب قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسعى لمنع أوكرانيا من خسارة عائدات نقل الغاز لأطول فترة ممكن بسبب التيار الشمالي 2".

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو مآس، أن ألمانيا والولايات المتحدة توصلتا إلى حل بناء بشأن مشروع "التيار الشمالي 2".

وكتب الوزير على حسابه في "تويتر": "أنا مسرور لأننا وجدا حلا بناءا لمشكلة "التيار الشمالي 2" مع الولايات المتحدة، وسنعمل على دعم أوكرانيا في تكوين قطاع الطاقة الأخضر وسنعمل على توفير ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا خلال السنوات العشرة القادمة".