الصين تعتبر تقرير منظمة الصحة العالمية حول أصل كورونا "مسيئا"

أكّدت وزارة الصحة الصينية، اليوم الخميس، بأن تقرير منظمة الصحة العالمية حول المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس "كورونا" المستجد مسيء ولن تتقيد به.

صرح مسؤول كبير في لجنة الصحة الصينية للصحفيين: أن بلاده تأمل في أن تتعامل منظمة الصحة العالمية بـ "صدق" مع أعمال تتبع أصل "كوفيد-19" باعتبارها قضية علمية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وقال المسؤول الصيني إن "المرحلة الثانية من التحقيق، تستخدم لغة لا تحترم العلم والفكر السليم. لن نتبع هذه الخطة"، مؤكّدا أن الحكومة الصينية تدعم التحقيقات العلمية المبنية على حقائق، وتعارض تسييس التحقيق في منشأ الفيروس".

وأضاف: "يجب أن تتخلص منظمة الصحة العالمية من التدخل السياسي، وتعزز أعمال التتبع التي يتعين تنفيذها بشكل مستمر في العديد من البلدان والمناطق حول العالم بفاعلية وحكمة".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية، منتصف الشهر الجاري، أعلنت بأن المرحلة الثانية من التحقيق في أصول فيروس "كورونا" المستجد، يجب أن تشمل مزيدا من الدراسات في الصين ومراجعات معملية.

فيما عبّرت الصين عن رفضها إزاء اتهامات منظمة الصحة العالمية بأنها لم تشاركها البيانات الأولية اللازمة للتحقيق في أصول فيروس "كورونا" المستجد.